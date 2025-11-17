العالم اليوم - أحداث السويداء: إحالة جميع المتورطين في الانتهاكات للقضاء

انتم الان تتابعون خبر أحداث السويداء: إحالة جميع المتورطين في الانتهاكات للقضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 12:24 صباحاً - أعلنت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء في سوريا، صباح الاثنين، أن المحافظة شهدت انتهاكات عدة شملت القتل والتهجير القسري، تورط فيها عناصر من الأمن ووزارة الدفاع وعشائر من السويداء وفصائل مسلحة، مؤكدة إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لسكاي نيوز عربية، إنه تم التوصل إلى عدد من مرتكبي الانتهاكات من الفصائل والعشائر، وتم الاتفاق على تمديد عمل اللجنة بسبب الرغبة في التوصل إلى باقي المتورطين.

وأضاف أن: "السويداء شهدت العديد من الانتهاكات من بينها القتل والتهجير القسري"، مؤكدا أن "هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث إلى القضاء".

ولفت عز الدين إلى أن "عناصر من السويداء، والعشائر، والأمن والدفاع، متورطة في الأحداث"، مؤكدا أن "بعض الفصائل المسلحة ارتكبت انتهاكات ضد العشائر في السويداء".

وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق أن "خطاب الكراهية والطائفية تسبب في دفع بعض الأطراف إلى القتل"، مضيفا أنه "يجب علاج خطاب الكراهية والطائفية عبر المحاسبة والتوعية".

كما أوضح أن "الحل في السويداء يتمثل في المحاسبة ورفع الضرر والمصالحة الوطنية".