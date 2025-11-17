اللجنة المصرية تستنفر طواقمها الفنية في غزة لمواجهة آثار الأمطار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً -

كثفت اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها الميدانية بعد موجة الأمطار الشديدة التي ضربت القطاع خلال الساعات الماضية.

وشهدت الطواقم الفنية التابعة للجنة انتشارًا واسعًا داخل المناطق الأكثر تضررًا لتقديم الدعم العاجل للأهالي.

توزيع خيام وشوادر للأسر المتضررة

واصلت اللجنة المصرية في قطاع غزة توزيع الخيام والشوادر على الأسر التي تعرضت منازلها لأضرار مباشرة بسبب الأمطار والرياح. وشملت المساعدات تجهيز أماكن بديلة للإقامة المؤقتة وتوفير دعم لوجستي لضمان حماية العائلات من تأثيرات الطقس.

دعم إنساني متواصل داخل القطاع

تعمل اللجنة المصرية في قطاع غزة على تقديم مساعدات طارئة للأسر المتضررة، مع استمرار المتابعة اليومية لاحتياجات المناطق المتأثرة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به لتخفيف آثار الظروف الجوية الصعبة داخل القطاع.