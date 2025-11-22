نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا استعدادًا للاستحقاقات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الشباب والرياضة تدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا استعدادًا للاستحقاقات الدولية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعمها الكامل للبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي عبر تغطية نفقات سفره وعلاجه في ألمانيا، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة بدعم أبطال مصر الرياضيين، وتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة. ويأتي هذا الدعم تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتقديم أفضل رعاية لأبطالها الذين يرفعون اسم الوطن في مختلف المحافل العالمية.

تفاصيل دعم وزارة الشباب والرياضة

وافقت وزارة الشباب والرياضة على مساندة الاتحاد المصري للخماسي الحديث في تغطية تكاليف رحلة علاج البطل أحمد الجندي، الذي يخضع لجراحة بالمنظار في الكتفين الأيمن والأيسر بألمانيا، يعقبها برنامج علاجي وتأهيلي مكثف يستمر حتى 7 ديسمبر 2025. ويستهدف البرنامج استعادة جاهزيته الكاملة وضمان عودته للمنافسات الدولية بأفضل مستوى بدني ممكن.

تصريحات الدكتور أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدم كامل دعمها للبطل الأولمبي أحمد الجندي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع حالته لحظة بلحظة بعد إجراء العملية. وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بدقة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يضمن عودة اللاعب للمشاركة الدولية بكامل قوته.

أهمية الجندي في الرياضة المصرية

اعتبر الوزير أحمد الجندي أحد أهم ركائز الرياضة المصرية، مؤكدًا أن استمراره في المنافسة بقوة يمثل دعمًا كبيرًا لطموحات مصر في تحقيق إنجازات أولمبية جديدة. كما أشار إلى أن التعديلات الأخيرة في منافسات الخماسي الحديث، التي استبدلت الفروسية بمسابقات الحواجز المعتمدة على قوة عضلات الكتف، تزيد من أهمية خضوع اللاعب لعلاج دقيق ومؤهل لاستعادة قدرته على الأداء الأمثل.

استمرار دعم الدولة للأبطال الرياضيين

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم لكافة أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، موضحًا أن هذا النهج يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير رعاية شاملة تليق بإنجازات اللاعبين المصريين عالميًا. وذكر الوزير أن الوزارة قدمت سابقًا الدعم الكامل للبطل محمد الجندي شقيق أحمد الجندي، بما يشمل تكاليف السفر والعلاج والتأهيل حتى عودته للمنافسات.



يأتي دعم وزارة الشباب والرياضة للبطل أحمد الجندي امتدادًا لسياسة الدولة في تمكين أبطالها من استكمال مشوارهم الرياضي بأعلى درجات الدعم والرعاية. ويمثل هذا الاهتمام خطوة مهمة نحو تعزيز حضور مصر في البطولات الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر عناصر قادرة على تحقيق إنجازات مشرفة.