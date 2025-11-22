أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: مصر تدعو لإصلاح عاجل لمنظومة الديون العالمية وتعزيز التمويل الميسر للدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتسم بتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، ما يجعل دور مجموعة العشرين محوريًا في مواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون" في قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنشاء آليات مالية جديدة لدعم التمويل الميسر للدول النامية، إلى جانب تطوير نماذج الأعمال وزيادة قدرات التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تعزيز التمثيل الأوسع للدول النامية ضمن الحوكمة الاقتصادية العالمية، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة إصلاح منظومة الديون العالمية المعقدة من خلال تدشين آليات جديدة لإدارة الديون بشكل شامل ومستدام، مع مراعاة أوضاع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا أن هذا الإصلاح يشكل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمكين الدول من مواجهة التحديات المالية بكفاءة أكبر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من جهود مصر لدعم التعاون الدولي وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الاقتصادي العالمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة على مستوى العالم.