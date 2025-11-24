نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الأوقاف يدليان بأصواتهما في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى أبو العينين للتعليم الأساسي.

وأكد وزير الصحة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، موضحًا أن التفاعل الإيجابي والتوجه إلى المقار الانتخابية يعكس الاعتزاز بالاستحقاق الدستوري والمسؤولية تجاه الوطن.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل صورة من صور الوفاء للوطن وتعبيرًا صادقًا عن الوعي والانتماء.

كما أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان للتعليم الأساسي بالتجمع الخامس.

وأشار الأزهري إلى أن الوطن لا يُبنى إلا بالإيجابية والمبادرة، وأن الانتخابات تعد تجديدًا لعهد المواطنة وتجسيدًا لإرادة الشعب، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في صناعة القرار الوطني لضمان مستقبل أفضل للبلاد.