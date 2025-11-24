نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جبالي يحث المصريين على التصويت بإرادة حرة ونزيهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المستشار حنفي جبالي الشعب المصري للتوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يمثله بإرادة حرة ومن ضمير وطني خالص، مؤكدًا ثقته في وعي وإدراك المصريين لمسؤوليتهم الوطنية.



جبالي يشيد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية

وأعرب المستشار حنفي جبالي عن تقديره لجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، موجهًا التحية والتقدير لوزارة الداخلية على تأمين اللجان الانتخابية وضمان سير العملية بسلاسة وأمان.