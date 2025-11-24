نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممارسات يجب تجنبها خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 لضمان صحة الصوت الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم المصريون بالداخل التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة انتخابية.

يتنافس في هذه المرحلة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا.

ومع بدء عملية الاقتراع، حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، حفاظًا على صحة العملية الانتخابية وعدم هدر أصوات الناخبين.



ممارسات يجب تجنبها أثناء التصويت

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، أن هناك بعض الممارسات التي إذا قام بها الناخب تُبطل صوته.

من أهم هذه الممارسات:

استخدام القلم الرصاص:

لا يجوز للناخب استعمال القلم الرصاص عند التأشير على بطاقة التصويت، ويجب الالتزام بالقلم الجاف المخصص لهذا الغرض.

التصويت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب:

يعتبر الصوت باطلًا إذا تم وضع علامة على أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وهو ما يستلزم قراءة تعليمات التصويت بعناية قبل الإدلاء بالصوت.

التصويت على بطاقة غير البطاقة المخصصة للناخب:

أي محاولة للتصويت على بطاقة تختلف عن تلك التي سلمها رئيس اللجنة تُعتبر سببًا لبطلان الصوت الانتخابي، ويجب الالتزام بالبطاقة الرسمية المخصصة لكل ناخب.

كشف هوية الناخب:

يُعتبر الصوت باطلًا إذا وضع الناخب توقيعًا أو علامة أو إشارة تكشف عن هويته، وذلك حفاظًا على سرية التصويت ومصداقية العملية الانتخابية.

قواعد خاصة في حال تلف أو بطلان بعض الأصوات

كما نص القانون على أنه إذا خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات صناديق معينة لأنواع محددة من بطاقات التصويت، وظهرت مشكلة في أحد هذه الصناديق مثل تلف البطاقات أو بطلان الأصوات، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق إلا إذا رأت الهيئة وجود شبهات جدية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل.

معلومات عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وتعمل اللجان على استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية وعدد الدوائر الانتخابية:

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم



خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 142 مقعدًا لنظام القائمة، وتتنافس قائمة واحدة في دائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، بإجمالي 142 مرشحًا موزعين بين قائمتين، الأولى بعدد 40 مرشحًا والثانية بعدد 102 مرشحًا.