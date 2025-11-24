نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الاسكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الاسكان

في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحرص الدولة علي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة والتي يأتي من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم السيد المهندس/ شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد المهندس/ احمد علي حسن – نائب معالي وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية والسيد الأستاذ/ محمد رجائي – نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية و السيد المهندس/ احمد ابراهيم – نائب معالي وزير الإسكان لشئون التخطيط والسيد الأستاذ/ اكرم سعد – مساعد نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور/ احمد عمارة - رئس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية والأستاذ / احمد عبد الرازق مشرف مكتب وزير الإسكان



والسيد الأستاذ/ ياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB والسيد الأستاذ/ احمد الشافعي – رئيس اعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB والسيد الأستاذ/ اسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB – والأستاذ / شهاب كمال - رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB – ا لأستاذة / ساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع لعلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB والأستاذ / محمد كامل - رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB

وقد أعرب السيد المهندس/. شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث إن هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الاجل تصل إلى 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.

كما إنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثماريا متناميا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وتدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من اهم محركات الاقتصاد المصري.

وأضاف المهندس شريف الشربيني ان التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء والتسليم.

و اكد سيادته ان الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.

التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الاسكان



و صرح السيد الأستاذ/ ياسر عبدالله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إنه بناء على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.

التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الاسكان

ومن جانبه تحدث الأستاذ / احمد الشافعي رئيس اعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية وان ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.

وأفاد سيادته أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و بين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في اطار مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد اسري البنك علي عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب في اطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.

و من جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية صرح الأستاذ/ اسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والمثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدا ان هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتي تهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير وتنمية المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة كما أشاد بالتنسيق المستمر وروح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.

وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة ترسيخ لسبل الشراكة التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جنبًا إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.