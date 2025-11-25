نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القاضي أحمد بنداري يتابع سير التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 عبر اتصالات مع رؤساء اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، سلسلة من الاتصالات عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، للاطمئنان على انتظام سير التصويت وفتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية.

وأكد بنداري خلال اتصالاته على متابعة عملية الاقتراع عن كثب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل اللجان، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مع التزام كل لجنة بالمعايير المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

متابعة غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات

تستمع غرفة العمليات المركزية بشكل دوري لرؤساء لجان المتابعة في المحافظات، لمتابعة انتظام فتح اللجان وانتظام عمليات التصويت، بالإضافة إلى حل أي مشكلات فنية أو تنظيمية قد تظهر أثناء الاقتراع. وتعمل الغرفة على توثيق جميع الخطوات لضمان شفافية العملية الانتخابية وتقديم تقرير شامل للرأي العام حول سير التصويت في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الثانية وعدد اللجان والمرشحين

بدأ التصويت في الداخل يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، ويستمر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتضم محافظات المرحلة الثانية كل من:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتين، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتين، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتين، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتين، 12 مرشحًا

ويخصص نظام القائمة الانتخابية 142 مقعدًا، حيث ترشحت قائمة واحدة في دائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحًا وقائمة بعدد 102 مرشحًا).

إجراءات اللجان وحقوق الناخبين

تشهد اللجان تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية، مع توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، بما في ذلك كراسي متحركة وممرات سهلة الوصول، لضمان تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وسلاسة.

كما تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات الفرز المبدئي للأصوات في كل لجنة بعد انتهاء التصويت، مع إعلان النتائج الجزئية قبل إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية.