نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر عبر الإنتاج المشترك والدخول لأسواق جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، معربًا عن تقديره لمصر على حسن الاستقبال، ومؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تقوم على الأخوة والدعم المتبادل. وأشار إلى أن الإصلاحات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون أسهمت في تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر بشكل ملحوظ.

فرص واسعة للتعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية

أكد مولى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر فرصًا كبيرة لتبادل المنتجات بميزة تفضيلية، موضحًا أن الروابط التاريخية والإمكانات المشتركة بين مصر والجزائر تتيح الذهاب أبعد نحو شراكات اقتصادية أعمق، خاصة في مجالات الإنتاج المشترك.

الإنتاج المشترك… طريق لتعزيز التنافسية ودخول أسواق جديدة

شدّد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري على دعم مجلس التجديد الاقتصادي لفكرة الشراكة الصناعية والإنتاج المشترك باعتبارها وسيلة لتعزيز التنافسية وتقاسم المخاطر ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى فتح آفاق للوصول إلى أسواق جديدة. وأوضح أن الجزائر تمتلك ميزات مهمة جذبت شركات أجنبية كبرى للدخول في مشروعات الإنتاج المشترك.

الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للجزائر

أشار مولى إلى أن موقع الجزائر على بوابة إفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة لوجستية واقتصادية كبيرة، مؤكدًا: "يمكننا أن ننتج معًا لنُصدّر معًا" في ظل تكامل القدرات بين البلدين.

مجالات واعدة للتعاون أمام الشركات المصرية

لفت إلى أن قطاعات الطاقة، والأشغال العمومية، والبنية التحتية، والأسمدة، والصناعات الغذائية تُعد من أبرز المجالات التي تستهدفها الشركات المصرية في الجزائر، مع إمكانات واسعة للتعاون في مجالات أخرى ذات قيمة مضافة.

مجلس الأعمال المشترك نقطة انطلاق لشراكات جديدة

أكد مولى التزام الجانب الجزائري بدعم الشركات المصرية الراغبة في الدخول في شراكات إنتاجية مع نظيراتها الجزائرية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال الجزائري–المصري سيكون منصة انطلاق لعلاقات اقتصادية أقوى، وأن الفعاليات الثنائية المقبلة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.