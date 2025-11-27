نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: قادة العالم أشادوا بدور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركته في اجتماعات قمة العشرين، إلى جانب القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، شهدت عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول الأفريقية، الذين عبّروا عن تقديرهم الكبير للدور المصري في القضايا الإقليمية والدولية.

إشادات دولية بدور مصر في القضية الفلسطينية

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القادة الأفارقة وغيرهم من قادة العالم أشادوا بجهود مصر في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، وبالدور الحاسم الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، سواء على مستوى التحركات السياسية أو الجهود الإنسانية والإغاثية.

انبهار عالمي بالمتحف المصري الكبير

وأضاف رئيس الوزراء أن عددًا كبيرًا من القادة والمسؤولين الدوليين أبدوا إعجابًا شديدًا بالمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة حضارية هائلة وبناء دولة حديثة تتمتع ببنية تحتية قوية ومشروعات عالمية المستوى.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الإشادات تعكس المكانة المتزايدة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، ودورها القيادي في قضايا المنطقة.