نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجّه باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد لخدمة المواطنين والتوسع فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدّد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية استمرار أسواق اليوم الواحد في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لما تمثله من آلية فعّالة لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

وأكّد المحافظ أن نجاح تجربة أسواق اليوم الواحد خلال الأشهر الماضية يعكس دورها في إيصال السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل حلقات التداول وتكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي ويضمن توافر المنتجات بأسعار عادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتوسع في نقاط الإقامة للأسواق لتغطية أكبر عدد من المناطق بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية وعدم حصر إقامة الأسواق في مناسبات محددة لتحقيق اقصي استفادة منها للمواطنين.