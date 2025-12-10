الأرصاد: تحذير عاجل لعدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على موعد مع سقوط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ويشهد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر انخفاضًا مستمرًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد؛ حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، وبارد ليلًا، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة

العظمى: 19

الصغرى: 13

الإسكندرية

العظمى: 19

الصغرى: 12

مطروح

العظمى: 20

الصغرى: 12



سوهاج

العظمى: 21

الصغرى: 9

قنا

العظمى: 22

الصغرى: 9

أسوان

العظمى: 23

الصغرى: 11