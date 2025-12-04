الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على الأرواح، حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأطفال داخل المركبات دون وجود شخص بالغ، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 300 و500 ريال وفقًا للوائح النظامية اتخحا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من المرور السعودي .. غرامة 500 ريال فورية لكل من يتجاهل هذا الأمر في سيارته من اليوم

تحذير رسمي بشأن ترك الأطفال داخل المركبة

أكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن مسؤولية سلامة الأطفال تقع على عاتق أولياء الأمور، مشيرة إلى أن تركهم داخل السيارة يعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو احتمال تحرك المركبة بشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تجنبها بالوعي والانتباه

غرامة مالية تطبق على المخالفين

أوضحت الإدارة أن ترك الأطفال دون سن العاشرة داخل المركبة دون وجود مرافق راشد يعد مخالفة مرورية واضحة، وتفرض عليها غرامة مالية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 500 ريال، وهي إحدى الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى الحد من الإهمال داخل المركبات والحفاظ على سلامة الفئات العمرية الصغيرة.

أسباب التحذير والتوعية

بيّنت الإدارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع مستوى الوعي بأهمية حماية الأطفال خلال التنقل، وأن أي تصرف بسيط غير محسوب قد يترتب عليه عواقب خطيرة، سواء بسبب الحرارة العالية التي قد تسبب اختناق الأطفال أو نتيجة تحرك المركبة بشكل مفاجئ عند العبث بها.

ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات

شددت الإدارة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات المرورية والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الركاب، موضحة أن المسؤولية تبدأ منذ لحظة تشغيل المركبة ولا تنتهي إلا بعد الوصول الآمن إلى الوجهة المقصودة. كما دعت أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة لأي سبب من الأسباب حتى ولو لفترة قصيرة

جهود مستمرة لتعزيز الوعي المروري

يأتي هذا التحذير ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى السائقين، وتذكير الجميع بأن الوقاية تبدأ من الالتزام بالقواعد السليمة والاهتمام بأدق التفاصيل التي تضمن حماية الأرواح. وتؤكد الإدارة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الحفاظ على سلامة الجميع، خصوصًا الأطفال الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة للخطر داخل المركبات المغلقة.