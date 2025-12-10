رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 والبيانات المطلوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا لامتحانات نصف العام، وذلك بعد انتهاء التحديثات بموقع الوزارة.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية:

https://moe-register.emis.gov.eg/login

رابط الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية:

https://office365.emis.gov.eg/



البيانات المطلوبة في الاستمارة:



اسم الطالب ولقبه بالعربية والإنجليزية.

عنوان الطالب للاتصال والمراسلة.

المدرسة التابع لها الطالب.

اللجنة التي سيؤدي فيها الامتحان.

بيانات ولي الأمر: الاسم والعنوان.

تاريخ ميلاد الطالب (سنة – شهر – يوم).

عدد مرات رسوب الطالب في امتحان الشهادة الإعدادية.

تاريخ إتمام الدراسة الابتدائية واسم المدرسة الابتدائية.



إقرارات الطالب:



إقرار بعدم التقدم لامتحان آخر: يوقع الطالب وولي الأمر بأن الطالب لم يتقدم لاستمارة أخرى بنفس العام الدراسي في أي مدرسة أو مديرية تعليمية أخرى، مع مسئولية دفع الرسوم في حالة المخالفة.

إقرار بعدم الغش: يتعهد الطالب بعدم اصطحاب أجهزة إلكترونية داخل اللجنة، وفق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.



الأوراق المطلوبة للتقديم:



5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6 مع طباعة اسم الطالب عليها.

أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية مع نسختين منه.

أصل إيصال رسوم الامتحان (158 جنيهًا) مع نسختين.

أصل شهادة الميلاد.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع رقم التليفون.

استمارة التقدم الإلكترونية.

تقديم جميع الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

يُفضل ارتداء الطلاب ملابس داكنة أثناء التصوير لتحسين جودة الصور.