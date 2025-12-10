طوابير من الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:28 مساءً - شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، والمأساة بحكم قضائي بعد إجراء الجولة الأولي بها، إصطفاف الناخبين في طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتم تنظيم دخول الناخبين للجان من قبل قوات الشرطة المتواجدة بمحيط اللجان، حتي لا يكون هناك تكدس للناخبين، كما أن الموظفين المتواجدين داخل اللجان نظموا دخول الناخبين ليكونوا ناخبين أو اثنين علي الأكثر يدلون بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

تفاصيل عدد الناخبين بالدائرة

والدائرة الثالثة تشمل مراكز طامية وسنورس وسنهور وتجري الانتخابات بها لإختيار 3 نواب ب3 مقاعد برلمانية، ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 676 الف و147 ناخب، مقيدون في 73 مركز انتخابي، تضم 93 لجنة فرعية.

محافظ الفيوم يتابع الانتخابات

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير الانتخابات للوقوف على مدى انتظام عمل اللجان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من استقبال اللجان للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

حيث تابع محافظ الفيوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، استمرار عمل جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة خلال الفترة المسائية، واستقبال اللجان للناخبين وتيسير كافة الإجراءات أمامهم للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، حتي المواعيد الرسمية المقررة لغلق اللجان.

وشدد المحافظ، على ضرورة الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها وتلافيها على الفور، مؤكداً حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أكد على جميع مديري المديريات بضرورة الحياد التام لضمان النزاهة والشفافية في عملية التصويت، مشيراً أن دور الجهاز التنفيذي هو تقديم الدعم اللوجستي لضمان سير العملية الانتخابية بفعالية وكفاءة، دون التأثير على إرادة الناخبين، مشيراً أنه لن يتم التهاون مع المقصرين أو المتقاعسين عن أداء مهام العمل المكلفين بها.

وأكد "الأنصاري"، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولى كافة الجهات المعنية، بضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان طوال فترة الانتخابات، وتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي، وتوفير الأجواء المناسبة وسبل الراحة للناخبين، لضمان المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وخروج المشهد الانتخابى بالشكل الذي يليق بمحافظة الفيوم.

الانتخابات فى 30 دائرة أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات

وتُجرى الانتخابات فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

وتضم الدوائر الثلاثين التى تجرى فيها الانتخابات اليوم وغدا:

1-محافظة الجيزة تضم 7 دوائر و571 لجنة فرعية بعدد 4954194 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

- الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

- الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

- الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

- الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

- الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم وتضم دائرة واحدة و93 لجنة فرعية بعدد 667149 ناخبا

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا وتضم 5 دوائر و489 لجنة فرعية بعدد 3060503 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط وتضم 3 دوائر و353 لجنة فرعية بعدد 2268987 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة سوهاج تضم دائرة واحدة و55 لجنة فرعية بعدد 354,472 ناخباً

- الدائرة (ومقرها مركز البلينا)

6- محافظة الوادى الجديد وتضم دائرتين و60 لجنة فرعية وبعدد 195479 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

- الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر وتضم 3 دوائر و147 لجنة فرعية وبعدد 922,698 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان وتضم 3 دوائر و 152 لجنة فرعية بعدد 840,731 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية تضم دائرة واحدة و152 لجنة فرعية بعدد 1,263,674 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة وتضم 4 دوائر و300 لجنة فرعية بعدد 1,515,410 ناخباً

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

- الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)