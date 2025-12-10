الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "بايرون" وتطمئن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة "بايرون" أثرت الأيام الماضية على منطقة الشرق الأوسط، مسببة رياحًا شديدة في اليونان وقبرص، لكنها لن تؤثر على مصر خلال الفترة القادمة.

وأكدت غانم في تصريحات صحفية: أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي اعتيادي في هذه الفترة من السنة، مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق، موضحة أن تأثير أي عواصف خارجية غير وارد. وأضافت أن هناك تأثيرًا فقط لمنخفض جوّي اعتيادي في طبقات الجو العليا.



حالة الطقس اليوم:



يشهد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس:

بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلاً، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة.



درجات الحرارة المتوقعة:



القاهرة: العظمى 19° – الصغرى 13°

الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 12°

مطروح: العظمى 20° – الصغرى 12°

سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 9°

قنا: العظمى 22° – الصغرى 9°

أسوان: العظمى 23° – الصغرى 11°