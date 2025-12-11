الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 19شكوى عن الزحام والرشاوى وتوجيه الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -

قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من داخل عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مجريات العملية الانتخابية واطلاع حضراتكم على مجريات العملية الانتخابية.

وأضاف، من صباح اليوم تم استئناف العمل في كافة اللجان الفرعية والبالغ عددها 2372 لجنة فرعية في انتظام العمل فيها، وآخر لجنة تم انتظام العمل فيها الساعة 10:10 صباحاً كانت لجنة 45 منشأة القناطر بالجيزة، وده بسبب عضو سيارة الزميل عضو الهيئة القضائية، إنما في المجمل العام كل اللجان تم الفتح ومباشرة العملية الانتخابية وتيسير كافة الإجراءات لكل الناخبين.

وقال تلقينا من الصباح الساعة وحتى الآن 19 شكوى:

- 8 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية

- 3 توجيه ناخبين

- 3 شكاوى بالعملية الانتخابية بتأخير اللجان

- شكوى واحدة بعدم الإدراك في قاعدة بيانات الناخبين

- شكوى تسكين بعد مقر الإقامة

- 3 شكاوى رشا انتخابية

وتم التعامل معهم جميعاً وتم التأكد من عدم صحة البعض، أما في شأن التكدس تم الدفع بزملاء وده واضح من الصباح إن في اقبال في لجان بعينها لوجود طبيعتها في مسقط رأس المترشحين.

وتلقينا من خلال الربط بغرفة عمليات الأحزاب شكوى واحدة من حزب العدل بوجود نقاط حشد في الطالبية، وتم التنسيق مع رئيس لجنة متابعة محافظة الجيزة للتنسيق مع مديرية أمن الجيزة للتأكد من وجود هذه النقاط وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت صحة هذه الشكوى.

وتجرى الانتخابات فى 30 دائرة مُوزعة على 10 محافظات، ومخصص لها 58 مقعدا:

1- محافظة الجيزة

الجيزة الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

الجيزة الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الجيزة الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الجيزة الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

الجيزة الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

الجيزة الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الجيزة الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

الفيوم الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

المنيا الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

المنيا الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

المنيا الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

المنيا الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

المنيا الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

أسيوط الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

أسيوط الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

أسيوط الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة الوادى الجديد

الوادى الجديد الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

الوادى الجديد الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

6- محافظة سوهاج

سوهاج الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7-محافظة الأقصر

الأقصر الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

الأقصر الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الأقصر الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

أسوان الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

أسوان الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

أسوان الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية

الإسكندرية الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة

البحيرة الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

البحيرة الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

البحيرة الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

البحيرة الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)