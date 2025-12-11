تفاصيل السيارة المصرية الكهربائية بمعرض البحوث: سرعتها 70 كم وبـ200 ألف جنيه

‎وأكد ممثل الشركة أن السيارة ستكون بتكلفة من 200 لـ250 ألف جنيه وبنسبة تصنيع محلى 60% ونعمل على استكمال نسبة الـ100%، موضحا أن السيارة ستكون بسرعة 70 كليو فى الساعة وتعمل بنظام الكهرباء بالكامل.

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - عرضت أكاديمية البحث العلمى، السيارة الكهربائية المنتجة بالتعاون مع شركة خاصة وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث وذلك علي هامش افتتاح أعمال لجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ونواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

