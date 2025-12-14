وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة قبول عدد من الطلاب للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل في جهاز الشرطة.

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، أن قبول الطلاب جاء عقب اجتيازهم جميع الاختبارات المقررة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، والتي تهدف إلى انتقاء العناصر القادرة على تحمل طبيعة العمل الشرطي ومسؤولياته الوطنية.

وأوضح رئيس الأكاديمية، أن مراحل الاختيار شملت الكشف الطبي الشامل، واختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية، فضلًا عن المقابلات الشخصية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت بمنتهى الدقة والشفافية، ووفق أسس علمية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم القبول والدراسة والتدريب، بما يواكب المتغيرات الأمنية الحديثة، ويُسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة علميًا وبدنيًا، وقادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية.

وتُعد كلية الشرطة من أعرق المؤسسات التعليمية الأمنية في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في إعداد ضباط الشرطة من خلال برامج دراسية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والسلوكية للطلاب، بما يعزز من قدرتهم على تطبيق القانون وحماية أمن المجتمع.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات الإدارية للطلاب المقبولين، تمهيدًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبدء مرحلة جديدة من الدراسة والتدريب داخل أسوار كلية الشرطة.