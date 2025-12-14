إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي من المقرر نشرها في قطاع غزة.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن إيطاليا أعلنت عن استعدادها لإرسال عسكرييها للمشاركة في تلك القوة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في نوفمبر الماضي قرارا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في غزة، والتي تنص على نشر قوة استقرار دولية في القطاع، وإقامة إدارة دولية هناك وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى لنشر القوة الدولية في غزة في أوائل عام 2026.