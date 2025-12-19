الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية حالة من النشاط الملحوظ، تزامنًا مع تساؤلات ملايين المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، وذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق القيم الجديدة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني مع بداية العام الجديد، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن وجود زيادة جديدة على المعاشات.

صرف زيادة 2500 جنيه في المعاشات.. قرار عاجل من الحكومة يحسم الجدل

موعد صرف معاشات يناير 2026

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2026، ويستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وفق آلية مرنة تهدف إلى الحد من التكدس وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معاناة.

وأوضحت الهيئة أن صرف معاشات يناير يأتي استمرارًا لتطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرت في يوليو الماضي، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ودعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أماكن صرف معاشات يناير 2026

وتصرف الهيئة معاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن من خلال عدة قنوات لتسهيل عملية الصرف، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار 24 ساعة

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك الحكومية والخاصة

المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة فوري

الاستعلام عن قيمة المعاش

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات، حيث يمكن للمستفيدين معرفة قيمة المعاش أو متابعة أي تحديثات جديدة من خلال الموقع الرسمي للهيئة باستخدام الرقم القومي، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وفيما يخص الزيادة المتداولة، شددت الهيئة على أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لا يعني إقرار زيادة جديدة لأصحاب المعاشات الحاليين، موضحة أن هذه التعديلات ستنعكس فقط على قيمة معاشات العاملين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعده، بينما تظل معاشات المتقاعدين قبل هذا التاريخ دون تغيير حتى موعد الزيادة القانونية المقبلة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية، ومواصلة تطوير منظومة المعاشات بما يحقق الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية للمواطنين.