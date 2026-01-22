الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول فنجان القهوة عند استيقاظهم في الصباح مباشرة، لكي يساعدهم على بدء يومهم بنشاط وحيوية، ولكن ما لا يعلمه البعض أن هناك وقت يعد الأفضل لشرب القهوة لحرق الدهون، إذ يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على ما يقرب من 100 ملليجرام من الكافيين، وتختلف هذه الكمية حسب نوع القهوة المطحونة وطريقة تحضيرها، وفقًا لموقع “clevelandclinic”.

يا ريتنا عرفنا من بدري.. شرب القهوة في هذا الوقت ينسف الدهون "هتخس بسرعة الصاروخ"

ونقل التقرير تصريحات الطبيب أنتوني ديمارينو، الذي قال “الإنسان يفرز الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح لمساعدته على أن يصبح أكثر يقظة ووعيًا بما يحيط به عن الاستيقاظ”، وفي العادة ما يصل مستوى الكورتيزول في الجسم إلى ذروته بين الساعة 7 و8 صباحًا، ثم ينخفض تدريجيًا طوال اليوم ليصل إلى أدنى مستوياته عند منتصف الليل أثناء النوم، وبتلك الطريقة، يساعد الكورتيزول الجسم في الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ، التي تعرف باسم إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب التقرير.

فوائد القهوة وأفضل وقت لتناولها

لكن تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين أول شيء في الصباح، قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، فقد يفضل بعض الأشخاص بهذه الإضافة لأنظمتهم، في حين قد يشعر آخرون بمزيد من القلق أو التوتر أو الانفعال.

ما هو أفضل وقت لتناول القهوة لحرق الدهون؟

ووفقًا لما أوضحه التقرير، فيمكن أن تكون القهوة بديلاً جيدًا للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، ماعدا مشروبات القهوة ذات النكهة المتخصصة والتي تحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية وذلك حسب حجم الكوب، ويمكن أن يكون لشرب القهوة الممزوجة بمسحوق البروتين بعض الفوائد أيضًا، وذلك لأن البروتين يستغرق وقتًا أطول للهضم، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وبحسب التقرير، فيعد أفضل وقت لتناول فنجان من القهوة لـ حرق الدهون في منتصف الصباح أو متأخرًا بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، والذي يساعد في الحصول على أكبر قدر من فوائد القهوة.