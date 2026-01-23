الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط السعودية عن تحديث جديد لسياسة الأمتعة على الرحلات الداخلية، وذلك بدءًا من يناير 2025 وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الناقل الوطني السعودي إلى تحسين تجربة السفر وتبسيط إجراءات السفر للمسافرين عدزجش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخطوط الجوية السعودية تحدد عدد ووزن الحقائب المسموح به لكل مسافر ابتداء من هذا التاريخ ومفاجأة في وزن الحقيبة المحمولة داخل الطائرة

التغييرات الجديدة

الحقائب المسجلة: سمح لكل مسافر بحقيبة مسجلة واحدة بوزن لا يتجاوز 25 كيلوجرامًا.

الحقائب المحمولة داخل الطائرة: يمكن للمسافرين حمل حقيبة يدوية لا يتجاوز وزنها 8 كيلوجرامات، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة أو حقيبة كمبيوتر محمول.

المواد المحظورة