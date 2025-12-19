موعد مباراة مصر وزيمبابوى فى بطولة كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 08:23 مساءً -

يواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووضعت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، على أن يخوض الفراعنة مبارياتهم خلال البطولة على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية:

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

منتخب مصر.. الأكثر تتويجًا في أمم أفريقيا

ويأمل منتخب مصر في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه بحصد اللقب ثلاث مرات متتالية تحت قيادة حسن شحاتة أعوام 2006 و2008 و2010.

ويدخل الفراعنة البطولة بهدف استعادة الأمجاد القارية وإضافة النجمة الثامنة إلى سجل البطولات، بعد الإخفاق في نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون ونهائي 2021 أمام السنغال.

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب.