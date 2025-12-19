لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق: يحتاج إلى شق حنجرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 09:31 مساءً -

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان طارق الأمير، مشيرة إلى أن حالته لا تزال حرجة ويخضع للرعاية الطبية المركزة.

وقالت لمياء الأمير، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إن الأطباء أكدوا أن شقيقها يحتاج إلى إجراء شق حنجري للمساعدة على التنفس خلال اليومين المقبلين، موضحة أنه ما زال في حالة غيبوبة حتى الآن.

وأعربت الفنانة لمياء الأمير عن أملها في تحسن حالته الصحية، مطالبة الجمهور ومحبيه بالدعاء له، لتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

يُعد طارق الأمير ممثلاً ومؤلفاً مصرياً، بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عدداً من الأدوار الثانوية التى تركت بصمة فى السينما والتليفزيون، من بينها دور الضابط هاني فى فيلم اللي بالى بالك مع النجم محمد سعد عام 2003، وشخصية عبد المنصف في فيلم عسل أسود مع النجم أحمد حلمى عام 2010.

كما قدم طارق الأمير دور مسعد في فيلم عوكل مع النجم محمد سعد عام 2004، وكذلك دور الضابط فى فيلم صنع في مصر مع النجم أحمد حلمى عام 2014، هذا بالاضافة الى تجاربه فى في الكتابة السينمائية، إذ ساهم في تأليف عدة أفلام، أبرزها: كتكوت عام 2006، مطب صناعي عام 2006، الحب كده عام 2007.