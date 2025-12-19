بث مباشر.. الحلقة الـ11 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة 5 متسابقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - نقدم لقرائنا بثا مباشرة لفعاليات الحلقة الحادية عشرة من برنامج دولة التلاوة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

وتشهد حلقة اليوم تنافس خمسة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية من البرنامج، كما سيتم إعادة تشكيل المجموعات، حيث يتغير المتسابق على كل المجموعات، لتكون المنافسة أصعب وأقوى، ويكون كل مشارك قد نافس في كل المجموعات.

ويتأهل اليوم أربعة من هؤلاء المتنافسين، بينما يغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، وتأتي صعوبة الموقف بالحلقة في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

ويتنافس في حلقة اليوم خمسة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية من البرنامج، وهم القارئ محمد القلاجي، والقارئ عطية الله رمضان، والقارئ محمد ماهر، والقارئ علي أحمد عثمان والقارئ محمد وفيق.

وكانت قد شهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.