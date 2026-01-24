صداع متكرر، آلام في البطن وتساقط الشعر.. أعراض تنذركِ بحساسية الجلوتين

في بعض الأوقات قد تلاحظين أعراض متفرقة لا تعرفين سببها، فأحيانا مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، طفح جلدي، صداع متكرر، شحوب في الجلد وغيرها من المشاكل الصحية الغير مرتبطة ببعضها ولا تشير لمرض بذاته، لكن تخيلي عزيزتي أن هذه الأعراض قد تظهر بسبب تناولك طعام بسيط اعتادي على تناوله منذ طفولتك، مثل قطعة خبز أو طبق مكرونة.

فحساسية الجلوتين ليست دائما ذات أعراض صاخبة، بل غالبا تتخفى وراء أعراض بسيطة مزعجة لكن نعتاد تجاهلها، إلى أن نكتشف يوما ما أن المشكلة لم تكن فينا، بل في شيء نأكله بثقة منذ سنوات.

لذلك سنخبرك عزيزتي في هذا الموضوع أبرز علامات تدل على حساسية الجلوتين لديك، ووقتها عليكي أن تنتبهي للأعراض وتراجعي طبيبك الخاص للاطمئنان على الحالة الصحية.

ما دوت الخليج حساسية الجلوتين؟

تسبب حساسية الجلوتين مشاكل هضمية متعددة

في البداية من المهم أن نتعرف على معنى حساسية الجلوتين، وكشف دكتور محمد نور استشاري الباطنة والجهاز الهضمي عبر تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الجلوتين هو بروتين يوجد في القمح والشعير، وهو المسؤول عن مرونة العجين. وبعض الأجسام تتعامل معه بشكل طبيعي، لكن عند بعض الأشخاص قد يسبب تفاعلات مزعجة قد تكون واضحة أو خفية.

وأشار إلى أن حساسية الجلوتين ليست حالة واحدة فقط، بل تشمل الداء البطني، وهو اضطراب مناعي وراثي مزمن يتسبب في تلف الأمعاء الدقيقة عند تناول بروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير، مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية ويؤدي إلى سوء امتصاص ومشاكل صحية متنوعة، مثل الإسهال، وآلام البطن، ونقص الفيتامينات، وفقر الدم، وتلف العظام، ذلك إلى جانب حساسية القمح، وحساسية الجلوتين غير المرتبطة بالسيلياك، وهي الأكثر شيوعًا والأصعب في الاكتشاف.

انعكاس حساسية الجلوتين على الجهاز الهضمي

أعراض حساسية الجلوتين تشمل العديد من أجزاء الجسم، وكشف دكتور محمد نور في البداية الأعراض المتعلقة بالهضم باعتبارها الأكثر شيوعا، ومن أبرز هذه الأعراض الانتفاخ المتكرر بعد الأكل، الشعور بامتلاء مزعج، آلام في البطن، غازات محرجة، المعاناه مع إسهال أوإمساك مزمن.

ومن الجهاز الهضمي ننتقل إلى الشعور بالتعب العام، وهنا فسر استشاري الباطنة والجهاز الهضمي أنه يقصد بالأمر الإرهاق الذي لا يزول حتى بعد النوم لساعات كافية، فإذا كنتِ تشعرين بأن طاقتك مستنزفة دون مجهود واضح، وبأن يومك ثقيل منذ بدايته، فقد يكون جسمك في حالة التهاب مستمر بسبب الجلوتين بشكل يومي ومتكرر.

كل هذه الإشارات قد تبدو عادية أو مرتبطة بالتوتر، لكن عندما تتكرر هذه الأعراض تحديدًا بعد تناول الخبز أو المعكرونة أو المخبوزات، فهنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل الجلوتين هو السبب؟.

تأثيرالجلوتين على حالتك النفسية

الحالة النفسية والعصبية مرتبطة ارتباط وثيق بالحالة الصحية، فإذا كنت تعانين من حساسية الجلوتين فستلاحظين أنك تواجهين صداع متكرر، صعوبة في التركيز، نسيان بسيط، وفي بعض الأحيان قد تشعرين بأن أفكارك بطيئة أو أنك غير حاضرة ذهنيًا.

بجانب ذلك قد تشعرين بتقلبات مزاجية والشعور بالقلق والتوتر، ورغبة دائمة في العزلة، هذه الأعراض قد تجعلك تفكرين بأنكي تمرين بفترة تقلبات هرمونية أو ضغوط في العمل، وقد لا يخطر ببالك ربطها بالطعام، لكن اعلمي عزيزتي أن هذه الأعراض شائعة لدى من يعانين من حساسية الجلوتين غير المشخصة.

الجلد هو المرآة الصادقة لصحة الجسم، فقد تعانين من طفح جلدي متكرر، حكة، احمرار، أو ظهور حبوب غير مبررة، كل هذه العلامات قد تكون إشارات تحذيرية في بعض الحالات، لذلك عند مواجهه واحدة من هذه الأعراض عليكي زيارة الطبيب بشكل سريع، لكن تجاهل هذه الأعراض سيجعل حساسية الجلوتين تؤير على نضارة وشباب بشرتك.

إهمال هذه الأعراض ينعكس بالسلب على حالتك العامة مع مرور الوقت، فقد تظهر أعراض نقص العناصر الغذائية مثل تساقط الشعر، تكسر الأظافر، شحوب البشرة، أو فقر الدم المتكرر، كل هذه الأعراض قد تنتج عن ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن الذي ينتج عن مهاجمة الجلوتين جدار الأمعاء عند مرضى حساسية الجلوتين، فيقل الامتصاص حتى لو كان طعامك متوازنًا على الورق.

ينصح بعدم منع الجلوتين فجأة قبل استشارة الطبيب

طريقة تشخيص حساسية الجلوتين

قد تتساءلين الآن كيف يمكنك التعرف على أنك تعانين من حساسية الجلوتين، خاصة إذا كنت تعاني من الأعراض السابقة أو بعضها، الإجابة ببساطة تكمن في زيارة طبيب متخصص لعمل فحوصات دقيقة تتعلق بهذا النوع من الحساسية، ثم مراقبة الأعراض ومدى حدتها عن تناول وجبات تحتوي على الجلوتين، ووقتها يقدم الطبيب العلاج الدوائي المناسب ويكشف قائمة الطعام الممنوعة والمسموحة.

تشخيص حساسية الجلوتين دوت الخليج رحلة طويلة تحتاج لصبر ووعي، ونصح دكتور محمد نور أنه لا ينصح بإيقاف الجلوتين فجأة دون استشارة طبية، خاصة قبل إجراء التحاليل، مؤكدا أنه في بعض الأحيان لا يتم المنع بشكل نهائي ويقترح الطبيب حمية غذائية بها معدلات محددة من الجلوتين ومراقبة الأعراض.

في النهاية تذكري أن هذه العلامات ليست حكم نهائي على نمط نظامك الغذائي، بل دعوة للاهتمام بنفسك أكثر فجسدك يتحدث إليك يوميا، ومن الضروري الإنصات للغته بشكل دائم، فإذا كان الجلوتين لايناسبك فاستشارة الطبيب والبحث عن نظام غذائي متوازن ليس حرمان، بل خطوة واعية نحو صحة أفضل وحياة أخف.

خلاصة القول

في كتير من الأحيان قد تشعرين بألم شديد لا تعلمين سببه على الرغم من استقرار حالتك الصحية، صداع متكرر آلام في المعدة طفح جلدي وحكه وإحمرار، بجانب ذلك نقص في الفيتامينات وأنيميا ذلك إلى جانب قلق وتوتر، كل هذه الأعراض إذا اجتمعت معا أو متفرقة دون مشكلة صحية واضحة، عليكي مراجعة الطبيب لأنه من الممكن أن تكون بسبب حساسية الجلوتين.