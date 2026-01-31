الهلال السودانى يفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف فى دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 01:23 صباحاً -

حقق فريق الهلال السوداني فوزا هاما على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي الهلال كل من محمد عبد الرحمن في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، وجان كلود في الدقيقة 49، بينما أحرز هدف صن داونز اللاعب آرثر سيلز في الدقيقة 61 من عمر المباراة، لتنتهى بفوز الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

الهلال ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة ينفرد الهلال السوداني بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فريق صن داونز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

تحكيم مصري لقمة الهلال ضد صن داونز

قاد المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود ناجي، ويعاونه على الخطوط كل من سمير جمال وأحمد توفيق، فيما يشغل محمود بسيوني منصب الحكم الرابع، ويراقب اللقاء من خارج الملعب أنجيسوم أوجباريم من إريتريا، بينما تم تعيين الرواندي جولس كارانجوا منسقًا عامًا للجولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أنه تقرر تطبيق نظام المجموعات فى دور الـ 16 بداية من نسخة 2017، بعدما تم تطبيقه طوال السنوات الماضية بالدور ربع النهائي، وينص النظام الجديد على تقسيم الأندية الـ 16 المتأهلة للدور ثمن نهائي بمسابقة دورى ابطال افريقيا إلى أربع مجموعات بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، على أن تقام المباريات بنظام الدوري "ذهاب وإياب". ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة، والتى ستقام بخروج المغلوب، حيث تستضيف الأندية التي تتصدر المجموعات مباريات إياب الدور ربع النهائي على ملاعبها.