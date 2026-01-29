الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتوي ثمار التين الشوكي على تركيبة غذائية مميزة تجمع بين فيتامين C وفيتامينات ب، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية. هذه العناصر تجعل التين الشوكي فاكهة مفيدة جدًا للصحة العامة، حيث يمكن تناولها بانتظام لدعم الجسم ومقاومة الشيخوخة والحفاظ على وظائفه الحيوية بشكل طبيعي. كما أن محتواه من الألياف والفيتامينات يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى تقوية مناعتهم وتحسين أدائهم اليومي.

“سعرها قليل لكن مفعولها يساوي ذهب”… فاكهة مهملة بسعر التراب في مصر تمنع ارتفاع السكري وتقضي على الامساك

فوائد التين الشوكي للصحة العامة

يساعد التين الشوكي في ضبط مستويات السكر في الدم، حيث تلعب مركبات الصبار الموجودة فيه دورًا في استقرار السكر، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التين الشوكي في تقوية العظام والأسنان بفضل محتواه العالي من الكالسيوم، ما يقلل من مخاطر هشاشة العظام المرتبطة بالتقدم في العمر. كما يعمل التين الشوكي على تحسين الهضم، إذ تساعد أليافه الغذائية على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره في الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز صحة المعدة والأمعاء.

تعزيز صحة القلب والوقاية من السرطان

يساعد التين الشوكي على دعم صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل الألياف، وتقليل ضغط الدم بفضل البوتاسيوم الذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية. كما يمتلك التين الشوكي خصائص مضادة للسرطان بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد والبوليفينول، والتي تحيد الجذور الحرة وتقلل من خطر تحور الخلايا. بفضل هذه الخصائص، يصبح التين الشوكي إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي، يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.