طارق نور خلال كلمته في حفل الشركة المتحدة: القوى الناعمة المصرية ما زالت قادرة على التأثير رغم تصاعد القوة الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 02:16 صباحاً - أكد الأستاذ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق خريطة دراما رمضان 2026، أهمية دور القوى الناعمة المصرية وقدرتها المستمرة على التأثير في الوعي العام، رغم التحولات الكبيرة التي يشهدها العصر الرقمي.

ووجه طارق نور الشكر إلى المهندس عاصم عباس وفريق عمل عاصمة المستقبل، كما سماها، على المجهود المبذول في تنظيم الحفل، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة احتفالية للاحتفاء بالقوى الناعمة لاقت دعمًا وتنفيذًا واضحًا على أرض الواقع.

وأوضح أن القوى الناعمة كان لها دور مباشر في صناعة الوعي وتغيير بعض القرارات عبر مراحل مختلفة، لافتًا إلى أن التأثير الثقافي والفني ما زال حاضرًا، مستشهدًا بانتشار ترنيمة المومياوات على الهواتف المحمولة، والنجاح الكبير الذي حققه برنامج دولة التلاوة، والذي سجل نحو 2 مليار مشاهدة.

وأشار طارق نور إلى أن الفنانين والمبدعين يمثلون أحد أهم عناصر القوة الناعمة في مصر، متسائلًا عما إذا كانت القوة الرقمية ستتفوق على القوى الناعمة في ظل تغير طرق تداول المعلومات.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القوى الناعمة المصرية قادرة على المنافسة والاستمرار، موجهًا التهنئة بقرب حلول شهر رمضان، ومرحبًا بالحضور في حفل إطلاق دراما رمضان 2026.