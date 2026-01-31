صوته عابر للزمن.. برنامج دولة التلاوة يحتفى بالشيخ راغب مصطفى غلوش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 12:30 صباحاً - فى تقرير صوتي مميز بصوت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، احتفي برنامج دولة التلاوة بالشيخ أحد الأساتذة الكبار لدولة التلاوة وصوته عابر للزمن وتلازوته مازالت ساكنة للقلوب فى العالم كله.

وكرّم برنامج دولة التلاوة السيرة العطرة لأحد أساتذة التلاوة الكبار، الشيخ راغب مصطفى غلوش، الذي استطاع بصوته الفريد أن يحجز مكانة خاصة في قلوب المصريين والعالم أجمع، متمسكاً بإرث القراءة المصرية الأصيلة التي تجاوزت حدود الزمان والمكان.

النشأة وحلم القرآن المبكر

ولد الشيخ راغب مصطفى غلوش عام 1938 في قرية "برما" بمحافظة الغربية، ونشأ في بيت بسيط مفعم بالدفء وحب العلم. ورغم رغبة والده في أن يراه موظفاً كبيراً، إلا أن قلب الصبي كان معلقاً بالقرآن الكريم، فاستطاع إتمام حفظ كتاب الله كاملاً قبل أن يتجاوز العاشرة من عمره، لتبدأ موهبته في البزوغ وتنتشر شهرته في القرى المجاورة وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة.

رحلة التعلم في طنطا

انتقل الشيخ غلوش إلى مدينة طنطا ليتعمق في علوم التجويد والقراءات والمقامات الموسيقية على يد كبار المشايخ، وكان من أبرزهم الشيخ عبد الغني الشرقاوي، الذي صقل موهبته وعلمه كيف يجعل من صوته لوحة مرسومة بالنغم والخشوع، مما أهّله ليكون قارئاً ذا أسلوب متفرد يجمع بين العلم وفن الأداء.

الخدمة العسكرية وبوابة الشهرة

جاءت نقطة التحول الكبرى في حياته عام 1958 أثناء تأديته للخدمة العسكرية في معسكر الأمن بالدراسة؛ حيث كان قلبه معلقاً بمسجد سيدنا الحسين. وفي أحد الأيام، غاب الشيخ الفشني، فتقدم الشيخ غلوش للقراءة، وصادف ذلك وجود زكريا محيي الدين الذي أبدى إعجابه الشديد بصوته، وأصدر قراراً بإلحاقه بمعهد القراءات، مما مهد له الطريق لاحقاً لدخول الإذاعة المصرية.

أصغر قارئ في العصر الذهبي

في عام 1962، نجح الشيخ راغب مصطفى غلوش في اختبارات الإذاعة المصرية بالزي العسكري، ليصبح حينها أصغر قارئ في "عصرها الذهبي". واستمر الشيخ في إمتاع المستمعين بتلاواته الندية العذبة لأكثر من نصف قرن، حتى رحل عن عالمنا في 4 فبراير 2016، تاركاً خلفه ثروة صوتية تجعل محبيه يشعرون بأنه ما زال حياً بينهم في كل مرة يتردد فيها صوته بالقرآن.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادى

البرنامج تقدمه المذيعة أية عبدالرحمن ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.