قصف صاروخى مزدوج اليوم من إيران ولبنان يستهدف حيفا ويشعل مصفاة النفط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 01:35 مساءً - وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ وشظايا في عدة مواقع، مع تسجيل إصابات مباشرة لمبانٍ في حيفا ومناطق مجاورة، بينها شفا عمرو، فيما تحدثت تقارير عبرية عن إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه المنطقة.


واندلع حريق في مصفاة النفط في حيفا عقب إصابتها، حيث أشارت التقارير إلى تضرر خزان للوقود داخل المنشأة، في حين تُعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها المصفاة للاستهداف منذ بدء الحرب.


من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تتحرك نحو مواقع سقوط الشظايا، داعيًا السكان إلى عدم التجمهر في تلك المناطق، في وقت تواصلت فيه حالة التأهب مع اتساع نطاق القصف شمال البلاد.


 
اسماعيل الماحي

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا