بيراميدز يهزم الأهلى بثلاثية ماييلى وكريم حافظ ويلاحق الزمالك على قمة الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:36 مساءً - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الأهلى، بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدورى.

وسجل ثنائية بيراميدز فيستون ماييلى فى الدقيقتين 69 و77، وسجل كريم حافظ الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 94، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 47 فى المركز الثاني، بعد الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد المارد الأحمر عند النقطة 44 فى المركز الثالث.

أحداث المباراة

ومع بداية المباراة ضغط الأهلى على دفاع بيراميدز، وبعد مرور 7 دقائق عاد الفريق السماوى للضغط، قبل أن يعود الأحمر للسيطرة على مجريات المباراة، وحصل محمد الشيبى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 13، ليغيب عن مواجهة إنبي المقبلة للإيقاف.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة ونجحوا فى امتصاص حماس لاعبى الأهلى، وحصل محمد هانى على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك للإيقاف.

وكاد محمود تريزيجيه يسجل هدفا بضربة رأس بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر، وفي الدقيقة 36 أهدر فيستون ماييلى فرصة هدف لبيراميدز، وتلقي حامد حمدان بطاقة صفراء فى الدقيقة 38.

مع بداية الشوط الثاني تعرض محمود مرعى للإصابة ليغادر الملعب ويدخل وليد الكرتى بدلاً منه، وضاعت على الأهلى فرصة محققة فى الدقيقة 55، وفى الدقيقة 56 لم ينجح زيزو فى استغلال تمريرة تريزيجيه أمام مرمى أحمد الشناوى، وبعدها كاد بيراميدز أن يسجل عن طريق فيستون ماييلى وتصدى لها مصطفى شوبير وارتدت لناصر ماهر ليسددها فى ياسر إبراهيم.

بيراميدز يتقدم والفار يلغى هدف تعادل الأهلى

فى الدقيقة 69 استغل فيستون ماييلى خطأ من دفاع الأهلى وسجل هدف التقدم لبيراميدز، وبعدها دفع ييس توروب بإمام عاشور بدلاً من طاهر محمد طاهر.

وبعدها بأربع دقائق سجل محمود تريزيجيه هدف التعادل للمارد الأحمر، وتدخلت تقنية الفار ليتم إلغاء الهدف بداعى التسلل.

وفى الدقيقة 77 سجل فيستون ماييلى هدف المارد الأحمر الثاني، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز وسجل منها كريم حافظ الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إنبي اليوم

1- الزمالك 50 نقطة من 3 مباريات

2- بيراميدز 47 نقطة من 3 مباريات

3 – الأهلى 44 نقطة من 3 مباريات

4 – سيراميكا 43 من 3 مباريات

5 – المصرى 37 نقطة من 4 مباريات

6 – سموحه 31 نقطة من 4 مباريات

تشكيل بيراميدز:

-حراسة المرمى: أحمد الشناوي

-خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

-خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

-خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس.

تشكيل الأهلى:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا.

- الوسط: مروان عطية وإليو ديانج ومحمود تريزيجيه في.

- الهجوم: أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

- البدلاء: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.