توروب: راجعت لعبة هدف الأهلى الملغى أمام بيراميدز 10 مرات ولا يوجد بها تسلل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:35 صباحاً - علق ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي على خسارة فريقه الثقيلة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال توروب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "إنك تخسر ماتش زي ده 3 – 0 أمر صعب، ولكن كان هناك قراران خطأ تسببا في استقبال هدفين من بيراميدز، وأعتذر لجماهير الأهلي عن هذه الخسارة، ولن نستسلم في المباريات الباقية بالدوري.

وعن إلغاء هدف التعادل لفريقه في مباراة بيراميدز، أكد: "راجعت اللعبة 10 مرات في الفيديو ولا يوجد بها أي تسلل ولكن في النهاية هو قرار الفار".

وأضاف توروب: "في آخر ربع ساعة فقدنا السيطرة على المباراة واستقبلنا هدفين، وبيراميدز احتاج فرصتين لتسجيل هدفين".

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس