ترامب يكشف هدية طهران الأخيرة .. ويؤكد : مجتبي خامنئ ميت أو في حالة سيئة للغاية وأريد نفط إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:32 مساءً - في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في السيطرة على نفط إيران، مشيرا إلى أنه قد يستحوذ على جزيرة خرج التي تعتبر مركز طهران الرئيسي للتصدير، مشبها الفكرة بسيناريو فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو أوائل العام الجاري.

قال ترامب: بصراحة، أفضل ما أتمناه هو السيطرة على النفط في إيران، لكن بعض الأشخاص الأغبياء في الولايات المتحدة يتساءلون: لماذا تفعل ذلك؟ هؤلاء أغبياء، وأضاف ان الجيش الأمريكي قد يحتاج للبقاء على الأرض في ايران، وتابع: ربما نسيطر على جزيرة خرج، وربما لا. لدينا خيارات كثيرة. وهذا يعني أيضا أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت

وبحسب التقرير، أمرت وزارة الحرب بنشر 10 آلاف جندي مدربين على السيطرة على الأراضي وحمايتها ووصل حوالي 3500 جندي إلى المنطقة الجمعة، بينهم نحو 2200 من مشاة البحرية الامريكية، ومن المتوقع وصول 2200 جندي بحري آخر قريباً، كما أُمر آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً بالانتشار في المنطقة.

ورغم ذلك، تقول الصحيفة أن الهجوم على جزيرة خرج قد يكون محفوفاً بالمخاطر، إذ يزيد من احتمالات وقوع المزيد من الخسائر الامريكية، ويمدد تكلفة ومدة الحرب، وعند سؤاله عن حالة الدفاعات الإيرانية في الجزيرة، أجاب الرئيس الامريكي: لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات، يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة

في الوقت نفسه، شدد ترامب على أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر مبعوثين باكستانيين تسير على نحو جيد، وعند سؤاله عن اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة لإعادة فتح مضيق هرمز، رفض تقديم تفاصيل محددة، وقال: لدينا نحو 3 آلاف هدف متبق .. قمنا بقصف 13 ألف هدف، ولا يزال هناك بضعة آلاف أخرى… يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة

وقال إن إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة محملة بالنفط عبر مضيق هرمز بدءا من صباح اليوم الاثنين ولمدة الأيام القليلة المقبلة كـبادرة احترام وأضاف أن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، هو من سمح بمرور الناقلات الإضافية، قائلا: هو من سمح لي بمرور السفن. أتذكرون عندما قلت إنهم يقدمون لي هدية؟ فقال الجميع: 'ما هي الهدية؟.

وقال ترامب ان نظام الحكم الإيراني شهد تغييرا كبيرا بعد اغتيال علي خامنئي والعديد من كبار المسؤولين في بداية الحرب، وفي الضربات التي تلتها، وقال: الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن هم مجموعة مختلفة تماماً… إنهم محترفون للغاية

وأعاد تأكيد مزاعمه بأن المرشد الأعلى الجديد لطهران، مجتبى خامنئي، قد يكون ميتاً أو مصاباً بإصابات بالغة، قائلاً: الابن إما ميت أو في حالة سيئة للغاية، لم نسمع منه أي شيء على الإطلاق، لقد اختفى.



