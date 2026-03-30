سلطات الاحتلال: إصابتان مباشرتان فى خزان وقود ومبنى صناعى داخل معامل تكرير حيفا نتيجة قصف إيراني لبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:32 مساءً - قال جهاز الإطفاء الإسرائيلي، الاثنين، إن إصابتين مباشرتين في خزان للوقود وفي مبنى صناعي داخل معامل التكرير في حيفا نتيجة قصف إيراني لبناني على المنطقة، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، الإثنين، أن إيران ولبنان قد صعدا القصف ضد أهداف إسرائيلية شمال البلاد، وذلك بقصف صاروخي مزدوج ومتزامن من إيران ولبنان، استهدف مناطق واسعة بينها مدينة حيفا وخليجها، وسط دوي متواصل لصافرات الإنذار.