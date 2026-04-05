الكهرباء: تثبيت أسعار الكهرباء للمنزلي حتى 2000 كيلو وات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:27 صباحاً - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تثبيت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، والتى تمثل 86% من إجمالى عدد المشتركين في مصر .

و قالت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم تطبيق زيادة على من يزيد استهلاكه عن 2000 كيلو وات ساعة قدرها 16% فقط ، مؤكدة أن هذه الزيادة تعد وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره.

كما قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.