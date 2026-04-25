نتنياهو يصدر أوامر بشن هجوم قوى على أهداف لحزب الله بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 10:27 مساءً -

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله "أصدرت أوامر للجيش بشن هجوم قوي على أهداف لحزب الله في لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مؤكدًا أن منظومات الدفاع الجوى تمكنت من اعتراض أحدهما، بينما سقط الصاروخ الثانى فى منطقة مفتوحة دون تسجيل أى إصابات.

وأوضح الجيش فى بيان أن عملية إطلاق الصواريخ لم تسفر عن خسائر بشرية، لكنه اعتبرها "انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار"، موجهًا الاتهام إلى حزب الله بالوقوف وراء الهجوم.

وفى السياق ذاته، أفادت تقارير ميدانية بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى، حيث دوّت صفارات الإنذار فى عدد من البلدات، بحسب ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان، مشيرة إلى أن أحدها سقط فى منطقة مفتوحة، فى حين لم تتوفر معلومات دقيقة بشأن مصير الصواريخ الأخرى.

ويأتى هذا التطور فى ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تزايد التحذيرات من إمكانية انهيار التهدئة وعودة التصعيد العسكرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.