طاقم حكام ألمانى بقيادة شلاجر يصل القاهرة خلال ساعات لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:20 مساءً - يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، طاقم الحكام الألمانى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بالجولة الرابعة بالمرحلة النهائية بالدورى المصرى.

ويقود الطاقم الحكم الدولى الألمانى دانيال شلاجر، ويضم الطاقم حكمان مساعدان وحكم رابعة وحكمة لتقنية الفيديو.

كان النادى الأهلى طلب حكاما أجانب لمباراتيه أمام بيراميدز والزمالك بالدورى المصرى، ورحب اتحاد الكرة بالطلب.

إيقاف ثنائى بيراميدز ولاعب الزمالك قبل الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للدورى

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية للمجموعة الأولى بمسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة وسيراميكا:

إيقاف عبد الحليم كامل عبد الحليم الحسيني، مخطط أحمال فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف إبراهيم محمد علي الشحات، لاعب فريق سيراميكا ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف جاستن ارثر، لاعب فريق سيراميكا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة الزمالك وبيراميدز :

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مروان حمدي مهنى عبد الحميد، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.