برشلونة يخطف فوزا مثيرا من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف ويعزز صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 01:27 صباحاً - خطف برشلونة فوزا مثيرا من مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب «ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح فريق أتلتيكو مدريد التهديف عن طريق جيوليانو سيميوني في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وتعادل ماركوس راشفورد لفريق برشلونة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وتعرض نيكولاس جونزاليس لاعب فريق الروخي بلانكوس للطرد في الدقيقة 3+45 من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد عرقلته لامين يامال نجم البارسا.

وفي الشوط الثاني، نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما اصطدمت كرة مرتده من حارس أتلتيكو مدريد.



ترتيب الدوري الإسباني

عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 69 نقطة، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة في المركز الرابع.