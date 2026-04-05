احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 02:20 صباحاً - تنشر "صوت الأمة" درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر، وآخر أخبار حالة الطقس الأحد في مصر 2026، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الأحد 5 أبريل 2026، مشيرة إلى وجود تغيرات بسيطة في درجات الحرارة ونشاط بعض الظواهر الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأحد 5 أبريل 2026 في مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الجديدة 27 12

6 أكتوبر 28 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 12

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 26 12

الزقازيق 27 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 27 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 13

السويس 26 14

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 25 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 20 12

السلوم 22 12

سيوة 25 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 28 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 30 19