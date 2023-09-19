انت الان تتابع خبر كشفت أمها سراً مرعبًا قبل وفاتها.. وعندما دخلت ابنتها الغرفة اكتشفت الحقيقة المروعة التي لا يمكن تحملها!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كانت الفتاة صغيرة حين فقدت والدها، ولم تكن تعلم حقيقة وجوده حتى أصبحت في سن الزواج وأصبحت أماً. لو لم تكتشف هذه الحقيقة المؤلمة، ربما لم تكن لديها القوة والإصرار لتحقيق النجاحات التي حققتها في حياتها.

عاشت الفتاة في اليتم منذ صغرها، وبينما كانت تشاهد زميلاتها في اليتم يستقبلن آبائهن من العمل، كانت تشعر بالحزن والاشتياق لشخص لم تعرفه أبدًا. كانت تسمع كلمة "أب" وتدرك أن حياتها تفتقر إلى هذا الشيء المهم. بدأت الفتاة تسأل والدتها عن والدها، وفي أحد الأيام أثناء ترتيبات تنظيف الأشياء، تذكرت الفتاة اليوم الذي زارت فيه والدتها كالعادة. لكنها فوجئت بالعثور على والدتها ملقاة في غرفة المعيشة، قد توفيت. شعرت الفتاة بالصدمة والحزن، وشعرت أنها فقدت كل شيء في تلك اللحظة. لم تعد تشعر بالحماسة للحياة، وصرخت بحزن عميق، وسمعها الجميع في الحي يعلمون أن والدتها قد رحلت عنها.

وفي تلك اللحظة المؤلمة، وجدت الفتاة ورقة صفراء صغيرة تسقط من وراء السرير عندما حركته. أخذت الورقة وفتحتها، واكتشفت أنها مليئة بذكريات والدتها منذ زمن زواجها.

كانت الصفحة الأولى تحمل عنوان "أكبر كذبة في حياتي". صدمت الفتاة عندما اكتشفت أن والدها على قيد الحياة وأن والدتها كانت تخفي هذا السر عنها طوال حياتها.

استمرت الفتاة في قراءتها، واكتشفت أن والدها كان شخصًا غير ملتزم، يعاني من إدمان الكحول ويفتقر إلى القيم الأخلاقية. تراكمت الخلافات الطويلة بينه وبين والدتها، وتوصلت الأم أخيرًا إلى قرار الطلاق.

في ظل ملكية الشقة لوالد الأم، قرر الأب مغادرتها وترك الأم وابنتها لتعيشا معًا بمفردهما. قررت الابنة البدء في التحقيق لمعرفة المزيد عن هذه القصة المحزنة، لتكتشف أن والدها كان يأخذ أموالًا من والدتها بشكل منتظم. وكان يفعل ذلك لكي لا يكشف السر الذي كانت الأم تخفيه، ولكي لا يؤثر ذلك على حياة الابنة البريئة. كانت هذه المشكلة تسببت في خلافات عديدة بين الأم والأبنة.

تحولت الصفحات بسرعة، وفي المرة الأخيرة التي أخذ فيها الأب المال، طلب من الأم مبلغًا أكبر بكثير، وهددها بتبعات وخيمة إذا لم تستجب له. كانت هذه كانت آخر كلمة في آخر صفحة. جلست سمر محتارة، تفكر في ماذا سيحدث إذا لم تستجب لتهديداته، وفي لحظة تذكرت يوم وفاة والدتها، كانت تستلقي بالقرب من الباب الرئيسي. إذا ماتت وهي ذاهبة لتقضي حاجتها، فإنه يجب أن يكون شخص ما كان هنا في تلك الليلة.

نظرت سمر إلى إطار قديم معلق على أحد الجدران، ورأت فيه عينين تعبّران عن الحنان والرعاية. ثم نظرت إلى تاريخ كتابة الصفحة، وكان هو نفس تاريخ وفاة والدتها. في حالة من الرعب، صرخت: "أو يوم مقتلها". لم تنتظر سمر طويلًا، ذهبت إلى مركز الشرطة وأحضرت المذكرة التي لفتت انتباه المحققين وأثارت اهتمامهم.

سارع المحققون في البحث عن الأب واعتقاله، وعندما وجهوا له تهمة القتل وضغطوا عليه، حدثت الكارثة الكبرى. تبين أن الأب كان يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وكان يعيش في حالة من الجنون التام. لم يكن يعرف عن أفعاله أو طموحاته، ولكنه كان يعيش في عالم مظلم ومرعب من اختلاقه الخاص.

بعد اكتشاف هذه الحقيقة المروعة، شعرت الأم والابنة بالصدمة والحزن العميق. كانت الأم تشعر بالذنب لعدم تمكنها من حماية ابنتها من هذا الوحش الذي كان يعيش بينهما. وكانت الابنة تشعر بالخيانة والغضب لأن والدها الذي كانت تحبه وتثق به كان يخفي هذا الجانب المظلم من شخصيته.

بدأت الأم والابنة في بناء حياة جديدة بعيدًا عن الظلام الذي كان يحيط بهما. قررت الأم العمل بجد لتوفير الحاجات الأساسية لابنتها، وتأكدت من أنها تحصل على التعليم الجيد الذي تستحقه. وبدأت الابنة في التعافي من تجربتها المأساوية، وتعلمت كيفية الثقة في نفسها وبناء علاقات صحية مع الآخرين.

تعلمت الأم والابنة من هذه التجربة المريرة أهمية الصبر والقوة والشجاعة في مواجهة الصعاب. أصبحتا أقوى وأكثر تماسكًا، وتعهدتا بعدم السماح لأي شخص آخر بالسيطرة على حياتهما. وبالرغم من الألم الذي تسبب فيه الأب، فإنهما قررتا أن يكون لديهما مستقبلًا أفضل وأكثر سعادة.

وبهذا الشكل، انتهت قصة سمر ووالدتها بنهاية سعيدة. عاشتا حياة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، وتذكرتا دائمًا أنه يمكنهما التغلب على أي تحدي يواجههما.