انت الان تتابع خبر تأجيل الدراسة وإغلاق المدارس في كافة المحافظات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلف إعصار دانيال كارثة هائلة في ليبيا، حيث تسبب في خسائر كبيرة وارتفاع عدد الوفيات والمفقودين والمشردين. تعرضت البنية التحتية في البلاد لدمار هائل جراء هذه الكارثة.

تسبب إعصار دانيال في كارثة إنسانية وبيئية في المنطقة، وخاصة في مصر. أصبح الناس في المنطقة يشعرون بالقلق من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة.

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن عاصفة التنين ستعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة في فصل الخريف. من المتوقع أن يكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من المعتاد في السنوات السابقة. ستبدأ العاصفة في الوصول إلى مصر في 23 سبتمبر الحالي، بداية فصل الخريف.

بعد إعصار دانيال، ستتشكل عاصفة التنين نتيجة لتقاء منخفض ليبيا الحار مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط. ستتسبب هذه التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب العالية والمتوسطة وسقوط أمطار غزيرة. ستتسبب هذه الأمطار الغزيرة في حدوث عدة كوارث بيئية.

تعرضت مصر في عام 2020 لما يُطلق عليها إعلاميًا بـ "عاصفة التنين"، حيث شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة وسيول، وانخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ونشاطًا ملحوظًا للرياح.

تسببت عاصفة التنين في خسائر بشرية ومادية، حيث ضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة وعددًا من المحافظات، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية وإغلاق المدارس.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت عاصفة "التنين" ستعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، ولكن من المتوقع حدوث عواصف جوية أخرى في فصل الخريف بسبب الاحترار العالمي والتغيرات المناخية.

أضافت غانم أن هناك استقرارًا في درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد حاليًا، وأن الفترات الحالية تشهد استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية.

وأشارت غانم إلى أن المواطنين يشعرون بارتفاع في حرارة الجو خلال فترة الظهيرة، وأن الحرارة تكون مرتفعة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدت أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا خلال الليل، حيث تسجل مناطق السواحل الشمالية 23 درجة مئوية ليلاً.

تعود سبب تسميتها بعاصفة التنين إلى شكل المنخفض الجوي الذي يظهر على شكل تنين في الخرائط، وقد وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاسم. يشهد فصل الخريف وبداية الشتاء عمومًا تغيرات جوية ملحوظة نتيجة المنخفضات الجوية المتوسطة. سابقًا، شهدت مصر أقوى عاصفة وأطلق عليها اسم "عاصفة التنين" في أكتوبر 2019، حيث اشتدت العاصفة التي انتقلت إلى غرب البحر الأبيض المتوسط مع تحركها فوق مصر، مما أدى إلى انتشار أمطار غزيرة وعواصف رعدية في الأجزاء الشمالية من البلاد.

أدت عاصفة التنين إلى حدوث خسائر بشرية ومادية في مصر، حيث هطلت أمطار تراوحت بين 25 و50 ملم (1-2 بوصة) في شمال البلاد، مما أدى إلى امتلاء الشوارع بالمياه، خاصة في المناطق الحضرية والمنخفضة، وحدوث تسربات في المباني. قامت الحكومة بإغلاق المدارس واستمرت الأمطار في الهطول لفترات طويلة دون انقطاع، مما جعلها واحدة من أعنف العواصف التي تعرضت لها البلاد.

من جانبها، ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر. ووفقًا لبيان فريق الطوارئ الليبي، فإن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في درنة بلغ 891 مبنى، بينما بلغت المباني المدمرة بشكل جزئي 211 مبنى، وتقدر المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى.

أفاد البيان بأن المنطقة التي تضررت من السيول والفيضانات في درنة تبلغ مساحتها الإجمالية 6 كيلومترات مربعة. وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا في بداية الأسبوع الماضي، وتأثرت خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية ومدينة بنغازي حيث فُرض حظر التجول وتم إغلاق المدارس. ونتج عن ذلك العديد من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى الخسائر المادية في البلاد.