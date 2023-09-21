انت الان تتابع خبر رائد فضاء إماراتي يفجر مفاجأة الموسم الكبرى من العيار الثقيل بخصوص الاهرامات المصرية... ما قاله صادم وهذا رد الحكومة المصرية العاجلة له والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواصل الرائد الفضائي الإماراتي، سلطان النيادي، رحلته في محطة الفضاء الدولية، حيث قام بنشر صور جديدة لإحدى المناطق في مصر. وقد أضفى النيادي لمسة خاصة على هذه الصورة، حيث كتب تعليقاً يعبر فيه عن إعجابه بمصر وتاريخها العريق. وفي تعليقه، قال: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم منذ آلاف السنين". هذا التعليق يعكس إعجاب النيادي بالثقافة المصرية وتراثها العريق.

وفي نهاية تغريدته، طرح النيادي سؤالاً مثيراً للاهتمام لمتابعيه، حيث سألهم: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟". يشير هذا السؤال إلى أهمية الموقع الأثري للأهرامات في مصر وشهرتها العالمية. ويعكس أيضاً فضول النيادي ورغبته في مشاركة هذه التجربة المثيرة مع الجمهور.