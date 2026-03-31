الحكومة تصرف مستحقات المزارعين وتجهيز الصوامع لاستقبال محصول القمح

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:06 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين.

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن ملف توريد محصول القمح يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على حرص الحكومة على الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية، تقديرًا لدورهم المحوري في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، موجّهًا بضرورة توفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء عمليات الاستلام والتخزين لضمان نجاح الموسم الحالي.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين على زيادة زراعة القمح، مؤكدًا أن دعمهم يأتي في أولويات الحكومة لضمان الأمن الغذائي وخفض تكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح المحلي وضمان صرف المستحقات في المواعيد المحددة، بما يحفز المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لاستلام القمح المحلي بسهولة ويسر، مع تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، وتجهيز الصوامع التابعة للوزارة، إلى جانب صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في جميع مراحل الزراعة والحصاد، مع التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ورفع معدلات التوريد، مشيرًا إلى متابعة ميدانية مستمرة مع المزارعين في مختلف المحافظات لدعم نجاح الموسم الزراعي، مؤكداً أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة نتيجة نجاح السياسات التحفيزية للتوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

