مدبولي: حريصون على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:06 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بحضور وزراء التموين والزراعة وعدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن الهدف من المتابعة الدورية للسلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن يضمن ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، مشددًا على استمرار وجود مخزون كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه بالتوسع في سلاسل بيع السلع الأساسية، بما في ذلك نموذج “كاري أون” (Carry On)، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار وزير التموين إلى أن أرصدة السلع الأساسية مطمئنة وتشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي يكفي لفترات طويلة، ويعكس نجاح الخطط الاستباقية للحكومة.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تأمين المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع في المساحات المزروعة واستخدام سلالات عالية الإنتاجية، وتفعيل منظومة “الزراعة التعاقدية”، مع زيادة منافذ البيع لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة.

وأشار المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة إلى أن الجهاز يدعم الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وإدارة شبكة “سوبر توفير” التي تضم 1427 منفذًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع خطط لتوسيع الانتشار.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على استدامة توافر السلع بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التوسع في توزيع السيارات المبردة لبيع السلع في مختلف المحافظات، مع استمرار الحكومة في ابتكار آليات لضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.

