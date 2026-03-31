رئيس الفيدرالي: أسعار الفائدة مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:00 صباحاً - سي إن بي سي_ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن أسعار الفائدة مناسبة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية المتقلبة، ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال باول خلال مشاركته في جلسة في جامعة هارفارد: “إننا نواجه أحداثاً في الشرق الأوسط ستؤثر بالتأكيد على أسعار الغاز، ونشعر أن سياستنا في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لنرى كيف ستؤول الأمور”.

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة الآن لمعالجة ارتفاع أسعار النفط قد يكون له آثار سلبية لاحقاً.

وأضاف: “بحلول الوقت الذي تظهر فيه آثار تشديد السياسة النقدية، يكون تأثير صدمة أسعار النفط قد زال على الأرجح، وأنك بذلك تُثقل كاهل الاقتصاد في وقت غير مناسب. لذا، فإن الميل السائد هو تجاهل أي نوع من صدمات العرض”.

وأشار إلى إنه على المدى القريب، يتمثل الإجراء الأمثل في تجاوز تقلبات سوق الطاقة قصيرة الأجل والتركيز على أهداف الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

يبدو أن هذه التصريحات قد لاقت صدىً في الأسواق المالية، حيث لم يعد المتداولون يتوقعون احتمالاً كبيراً لرفع سعر الفائدة هذا العام.

ففي صباح يوم الجمعة الماضي، كانت الأسواق تتوقع احتمالاً يزيد عن 50% لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وسط توقعات بأن يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع أسعار الطاقة. إلا أن احتمالات رفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر انخفضت إلى 2.2% بعد ظهور باول.

وقال باول إن رفع أسعار الفائدة الآن قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد لاحقاً. وأشار إلى أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة لها تأثير متأخر على الاقتصاد، لذا فإن تشديد السياسة النقدية الآن لن يُخفف من الأثر التضخمي للحرب الإيرانية.

وأضاف خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع مدير الجلسة والطلاب: “يبدو أن توقعات التضخم مستقرة على المدى البعيد، ولكن مع ذلك، قد نواجه في نهاية المطاف مسألة كيفية التعامل معها. لسنا بصدد مواجهة هذه المسألة حالياً، لأننا لا نعلم ما ستكون عليه الآثار الاقتصادية، لكننا سنضع هذا السياق الأوسع في الحسبان بالتأكيد عند اتخاذ القرار”.

وكما فعل سابقاً، قال باول إنه يعتقد أن سعر الفائدة المستهدف حالياً، والذي يتراوح بين 3.5% و3.75%، “مناسب” للاحتياطي الفيدرالي في ظل مراقبته للأحداث الجارية، بما في ذلك الحرب الإيرانية وتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

فيما يتعلق بالائتمان الخاص، أشار باول إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد، وسحب المستثمرين لأموالهم، والمخاوف بشأن مشاكل أوسع نطاقًا في هذا القطاع الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار.

وقال: “أتردد في الإدلاء بأي تصريح يوحي بأننا نتجاهل المخاطر، لكننا نبحث عن أي صلة بالنظام المصرفي وأي مؤشرات قد تؤدي إلى انتشار العدوى. ولا نرى أياً منها في الوقت الراهن. ما نراه هو تصحيحٌ جارٍ، وبالتأكيد سيخسر البعض أموالهم وما شابه. لكن لا يبدو أن هناك ما يُنذر بحدثٍ نظامي أوسع نطاقاً”.

