انت الان تتابع خبر صديقتي سافر زوجها وهي تمارس هذا الفعل كل ليلة بشراهة حتى يرجع.. متصلة وقحة تباغت هبة قطب ورد غير متوقع من الأخيرة افقد المذيع النطق.!؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتلقى الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الأسرية والزوجية، دائماً أسئلة محرجة عبر الهواء مباشرة. وفي إحدى حلقات برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، تلقت الدكتورة سؤالاً غريباً من متصلة. ذكرت المتصلة أن صديقتها تعيش في زواج عرفي وزوجها يسافر كثيراً. عندما عرفت مراته حالتها النفسية السيئة، عادت لتفعل أموراً سيئة مع أصدقائها، مثل السهر والشرب. وعندما عاد زوجها من السفر، رفضت الاقتراب منه. ردت هبة قطب بأن البنت ليست بحاجة لهذه الأمور، فلا يوجد لديها الالحاح وليست من طبيعتها. ولكن المرأة المتزوجة تعلم كيف تتعامل مع مثل هذه الأمور. أكدت أن المرأة المتزوجة يجب أن تتحمل زوجها وسفره وعمله، بغض النظر عما إذا كان الزواج عرفياً أم شرعياً. فهي مسؤولة عن حفظ بيت الزوجية.