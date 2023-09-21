انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب "المقزز".. زوجة الشيف ابو جوليا تفضح زوجها للعلن وتكشف سره المخجل للجميع والجمهور في صدمه كبيره والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان سماح سهيل، زوجة الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا، انفصالهما، تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الطلاق. وكتبت سماح سهيل، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك". وأثار خبر انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته حالة من الحزن والصدمة لمتابعي الشيف الشهير لدى الملايين، في ظل تسريبات تشير إلى أنه تم ضبطه وهو يخونها.

من جانبه، قام الشيف الشهير أبو جوليا بتجاهل منشور زوجته الذي أعلنت فيه طلاقهما واستمر في مشاركة متابعيه بمقاطع الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر ستوري عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" يحتوي على مجموعة من الفيديوهات له أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل مساء الجمعة.

ومن هو أبو جوليا؟ الشيف أبو جوليا هو فلسطيني، واسمه الحقيقي هو محمد خالد سبيته، وهو من مواليد غزة، ويبلغ من العمر 32 عامًا. بدأ شغف أبو جوليا في الطبخ عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، حيث تعلم من جدته خلال فترة مرض والدته. بدأ حياته المهنية عندما كان في الخامسة عشرة من عمره في ورشة والده للحدادة، وظل يعمل فيها حتى قراره بمغادرة فلسطين.

الشيف أبو جوليا هو حاصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، وقد قرر الانتقال للعيش في بريطانيا في عام 2017 برفقة زوجته سماح سهيل، التي كانت تكمل دراستها في الطب. يُعتبر الشيف الفلسطيني أبو جوليا من أبرز الشخصيات المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مجال الطهي التقليدي والحديث. يتميز أبو جوليا بأسلوبه الفريد في الطبخ وكلماته المميزة التي تبقى في ذاكرة متابعيه. استطاع أن يكسب مكانة خاصة في قلوب الملايين من المعجبين من مختلف أنحاء العالم بفضل طريقته الفريدة في تقديم وصفات الطعام المتنوعة.

تخرجت زوجة أبو جوليا، سماح سهيل، من جامعة لندن الإمبراطورية، وهي واحدة من أفضل الجامعات في العالم. حاليًا، تعمل سماح كطبيبة في أحد المستشفيات البريطانية.

الشيف أبو جوليا لم يكشف الكثير عن زوجته، حيث يُعتبر "مثالًا للرجل الشرقي المحافظ" الذي لا يحب الظهور مع زوجته في الأماكن العامة. يُفضل أن تبقى زوجته بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

عادةً ما يظهر أبو جوليا بمفرده أثناء تصويره لفيديوهات الطبخ، ولكن تتضمن تلك الفيديوهات تعليقات زوجته الطريفة بصوتها دون ظهور صورتها. أيضًا، اشتهر أبو جوليا بطلب زوجته تذوق الأطباق التي يقدمها، حيث يقول دائمًا: "ذوقي يا مرتي".

أصبح الشيف أبو جوليا نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أفلام الطبخ الخاصة به. وقد وصفته قناة الجزيرة بأنه "أشهر طاهي عربي على فيسبوك".